Michael Fitz wird in der Musikbranche immer noch als Geheimtipp gehandelt. In den letzten Jahren eroberte er als Songpoet und Geschichtenerzähler mit seinen einfühlsamen wie hintersinnigen Soloprogrammen zahlreiche Bühnen in ganz Deutschland. Der einem breiten Publikum durch seine vielfältigen Fernseh- und Kinorollen (u.a. Tatort, Hattinger,Marias letzte Reise) bekannte und mit dem deutschen und bayrischen Fernsehpreis ausgezeichnete Münchner geht 2017 mit seinem neuen Solo-Programm wieder auf Deutschlandtournee. Wie in all seinen Solo-Programmen geht es dem eigenwilligen, 58-jährigen Schauspieler undMusiker, im neuen Solo „Des Bin I“ einmal mehr ums Private. Auch und vor allem die Art von Privatem über das keiner gerne spricht. Noch nicht einmal beim Friseur und schon gar nicht auf Bühnen und in Liedform.