Michael Fitz "Des bin I"

Michael Fitz, der bisweilen in der Musikbranche immer noch als Geheimtip gehalten wird, eroberte in den letzten Jahren als Songpoet und Geschichtenerzähler, mit seinen so einfühlsamen wie hintersinnigen Soloprogrammen zahlreiche Bühnen in ganz Deutschland. Der einem breiten Publikum durch seine vielfältigen Fernseh - und Kinorollen (u.a. Tatort, Hattinger, Maria`s letzte Reise) bekannte und mit dem deutschen und bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnete Münchner geht ab Herbst 2015/ Frühjahr 2016 mit seinem neuen Solo-Programm wieder auf Deutschlandtournee.

"... ganz entspannt und lediglich mit einer Hand voll Gitarren und der eigenen Stimme ausgerüstet, stellt sich Michael Fitz einmal mehr den kleinen und großen Lebensfragen. Wiederfinden kann sich auf dieser kurzweiligen, sehr persönlichen Reise durch äußerst menschliche und vor allem männliche Gefühle der Befindlichkeit jeder.