Im Münchner „Tatort“ spielte er viele Jahre den Ermittler „Carlo Menzinger“, man kennt ihn als Schauspieler aus diversen Krimi-Serien wie „Derrick“ und „Bella Block“, sowie aus „Weißblaue Geschichten“ und der Serie „Aus heiterem Himmel“. Für seine Rolle als Sohn der krebskranken Maria in „Marias letzte Reise“ bekam er den Bayrischen und den Deutschen Fernsehpreis – die Rede ist von Michael Fitz.

Doch Michael Fitz ist seit drei Jahrzehnten auch als Musiker, Sänger, Komponist und Texter erfolgreich.

„ Es ist noch lange nicht alles gesagt, was gesagt werden will“ ist das Motto seines neuen Solo-Konzertprogramms „Liedermaching“ und dieses präsentiert der charismatische Songpoet am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf der „Kult-X“-Bühne in der Erich-Kästner-Realschule in Steinheim an der Murr.

Die Nische, die Michael Fitz mit inzwischen sechs erfolgreichen Soloprogrammen gefunden hat, ist noch lange nicht voll und ganz erschlossen. Er hat vieles erlebt, aufgelesen und gesammelt und oft spontan umgesetzt. Er bleibt sich treu, soviel ist klar, und erfindet sich dabei trotzdem laufend neu. Das tut er mit großem Vergnügen und viel Lebensfreude. Humor ist für ihn vor allem die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können.

Ganz entspannt also und lediglich mit einer Hand voll Gitarren und der eigenen Stimme ausgerüstet, stellt sich Michael Fitz einmal mehr seinem Publikum. „Liedermaching“ eben – und das im besten Sinne.