Die "Michael Jackson Memory Tour" zeigt noch einmal die größten Hits von Michael Jackson und den Jackson 5 live in einer spektakulären Bühnenshow, mit einem aufsehenerregenden Bühnenset und Showeffekten, beeindruckenden Tanzchoreographien sowie für diese Show aufwändig gefertigten Kostümen.

Diese Show zelebriert das einzigartige Phänomen und die Legende Michael Jackson und macht die größten Hits sowie den unverwechselbaren Tanzstil des King of Pop noch einmal erlebbar.Die Michael Jackson Memory Tour präsentiert die größten Hits den King of Pop wie Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Black Or White oder dem Duett I Just Can´t Stop Loving You in einer eindrucksvollen Live-Show und lässt den Megastar wieder auferstehen.