Michael Kiwanuka - New Fall Stuttgart 2017

Michael Kiwanuka lässt den Retro-Soul wieder aufleben. Mit seiner geschmeidigen und souligen Stimme hat er die Kritiker von sich überzeugt. Vor fünf Jahren wurde der studierter Jazzmusiker mit ugandischen Wurzeln zum Gewinner der BBC Sound of 2012 gekürt und trat somit in die Fußstapfen von Adele, Corinne Bailey Rae und Keane.

Fortan ließ Kiwanuka moderne Musik außer Acht und konzentrierte sich auf die glorreichen 60er und 70er Jahre. Nach Kollaborationen mit Jack White und Dan Auerbach (The Black Keys), begann die Arbeit an „Love & Hate“, seinem zweiten Longplayer, welcher die klassischen Frühsiebziger zurück in unsere Zeit holt.