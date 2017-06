Mitreissender, lustiger, 3D-iger und Dolby-surroundiger: Der Kampf gegen den Flüsterfuchs geht weiter! Dieses Mal hat Michael Krebs Verstärkung mitgebracht: Boris am Bass begleitet ihn. Ein kongenialer und knuffiger Thrash-Metal-Musiker, den er beim Metal-Festival in Wacken kennengelernt hat. Er ist im Auftrag des Rock unterwegs, um Krebs im Kampf gegen den Flüsterfuchs beizustehen. Schon Solo hat Krebs mit seinem Programm Publikum und Presse begeistert und nun hat er sogar den Kleinkunstpreis Baden-Württembergs gewonnen. Einmal mehr beweist Michael Krebs, dass Comedy intelligent und Kabarett schmutzig sein kann. Und wer die Soloshows des hochmusikalischen Schwaben mochte, wird dieses Programm lieben. Denn mit Boris am Bass ist alles noch besser, nachhaltiger, klimaneutraler und alternativloser. Und vor allem lauter.