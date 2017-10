Keine Angst! Der will nur spielen. Musik, höllisch unterhaltsam. Wer öfters mit Gesellen der Marke „Pommesgabeln des Teufels“ unterwegs ist, kennt keinen Schongang. Als Michael Krebs solo sowieso nicht. Zu viele Tasten hat das Klavier (88), und zu viele international renommierte Kleinkunstpreise (22) mussten in wenigen Jahren (11) eingesammelt werden. Die „Scharfe Barte Melsungen“ und der „Herborner Schlumpeweck“, zum Beispiel. Dabei liedert sich der Sprachkünstler, Musiker und Leidenschaftler vom Jazz über R&B, Metal und Rap durch fast sämtliche Musikstile. Krebs macht sich seinen lasziven Reim auf Leckerbissen wie das „Mädchen von der Jungen Union“ und lädt wollüstig zum „Spieleabend“ ein. Dann wieder flippt er als frustrierter Hotelpianist aus oder beschwört die totale Apple-Welt herbei. Krebs kann aber auch Polit-Rap, und er nimmt den Flüsterfuchs ins Visier, das Feindbild der Wahl für den aufrechten Wutbürger von morgen. Bleibt eine Frage: Warum hat sein Publikum gigantischen Spaß – aber weniger als er? Nur darum, so Krebs, weil eben „Musik zu machen schöner ist, als Musik zu hören“.

„Humor so hochintelligent wie rotzig“ und „meisterhaftes Klavierspiel“ (Neue Presse Hannover)