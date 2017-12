Michael Martin - Planet Wüste

× Erweitern Michael Martin

Fünf Jahre war der bekannte Fotograf und Autor Michael Martin weltweit unterwegs, um die Landschaften und Lebensräume der Wüsten und Polarregionen unserer Erde zu erkunden.

Auf vierzig eigens für dieses Projekt durchgeführten Reisen und Expeditionen durchquerte er die Weiten des Eises und der Wüsten mit dem Motorrad, mit Hundeschlitten, auf Kamelen, mit dem Helikopter und auf Skiern.In seiner spektakulären Multivisionshow nimmt Michael Martin seine Zuschauer mit auf eine faszinierende Bilderreise vom Nordpol bis zum Südpol und umrundet dabei viermal die Erde. Die Reise beginnt in der Arktis am Nordkap und führt über Spitzbergen und Sibirien nach Alaska, Kanada und Grönland bis zum Nordpol. Die zweite Erdumrundung startet in der arabischen Rub-al-Khali und nimmt ihrenWeg bis in die Sahara. Auf der Südhalbkugel stehen unter anderem die Namib und Kalahari sowie die australischen und südamerikanischen Wüsten im Fokus. Die vierte Erdumrundung Planet Wüste verbindet hochkarätige Fotografie, Geographie und Abenteuer auf einmalige Art und Weise. Auf vielfachen Wunsch präsentieren wir noch einmal Michael Martins großartigen Vortrag. Ein Traum- und Abenteuer-Highlight!