Michael Nau & Band

Aufgemerkt, Afficionados: Am 16.06. wurde Michael Naus Debüt-Nachfolger „Some Twist“ (beim tollen UK-Indie Full Time Hobby) veröffentlicht, und was uns dort erwartet, fühlt sich an wie eine Frühlingsbrise unter Van Dyke Parks Hawaiihemd. Michael Naus Songwriting ist unprätentiös, lose-gestrickt und pendelt professionell zwischen Halftime-Lazyness und absoluter Entschleunigung. Und so ist „Some Twist“ eine Kollektion brillianter Pop-Skizzen, bei denen immer irgendein Detail minimal nicht stimmt: mal ist der Bläsersatz leicht verstimmt, dann stolpert das Piano in der Hallkammer über die Rimshot - doch immer ist es Naus Stimme, die das Ganze maximalst entstresst zusammenhält. Nau denkt seine Songs von der Akustikgitarre aus und überträgt sie dann auf ein ausgetüfteltes Homerecording-Szenario, wegen dem Pitchfork ihn schon in der Rock’n’Roll Underdogs Hall of Fame sieht. Doch in Wirklichkeit spielt Nau einfach nur den wärmsten Folk-Pop mit den längsten Traditionslinien und der höchstmöglichen Gegenwärtigkeit.