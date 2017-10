× Erweitern Ingo Schmitt Michael Patrick Kelly

Kaum ein Musiker hat eine so faszinierende Lebensgeschichte, wie Michael Patrick Kelly. Schon mit zehn Tagen war er auf der Bühne und wurde zum Kinderstar. Mit der Kelly Family wurde er vom Straßenmusiker zum Stadion-Act,hatte überwältigende Erfolge mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern und 48 Gold- und Platinauszeichnungen. 2004 kehrte der charismatische Singer-Songwriter dem Showgeschäft den Rücken und begab sich als Mönch auf eine sechsjährige Sinnsuche in ein Kloster. 2015 kam er zurück ins Rampenlicht und sein Soloalbum "Human" stieg auf Platz 3 in die deutschen Albumcharts ein! 2017 ist Michael Patrick Kelly so präsent wie schon lange nicht mehr: er ist wöchentlich mit "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Fernsehen zu sehen, im Mai wird sein neues Album veröffentlicht und im Herbst geht er auf Tour!