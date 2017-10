× Erweitern Michael Schulte

MICHAEL SCHULTEs erstes Studio-Album „Wide Awake“ erscheint im September 2012 und landet auf Anhieb auf Platz 1 der Media Control Newcomer Charts. Im Anschluss tourt der ehemalige Youtube Cover-Künstler ausgiebig und veröffentlicht ein weiteres Album. 2015 nimmt sich MICHAEL eine Auszeit. Er will sich neu erfinden, seine musikalische Ausrichtung neu definieren. In zahlreichen Writings rund um die Welt (u.a. London, Stockholm, L.A.) entwickelt er sich zunehmend zu einem Künstler, der mit internationalen Popkünstlern mithalten kann.2016 schreibt und singt er 3 Songs für das neue „Alle Farben“ Album, welches im April 2016 erscheint. Mit „Alle Farben“ spielt er im Festival Sommer 2016 auch einige sehr erfolgreiche Konzerte, z.B. beim Lollapalooza in Berlin oder MS Dockville in Hamburg, und begleitet ihn auf seiner Deutschlandtour. Fortan stehen alle Zeichen auf Umbruch: MICHAEL SCHULTE hat sich als Künstler neu erfunden und möchte das 2017 auch der ganzen Welt zeigen: Am 24.02. erscheint mit "End of My Days" die erste Single des neuen Albums "Hold The Rhythm", welches Ende April veröffentlicht wird. Für die Platte hat er unter anderem mit dem schwedischen Produzenten Kim Wennerström in Berlin zusammenarbeitet.Anfang November geht es nun für insgesamt vierzehn Termine auf große Deutschlandtour.