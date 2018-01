Michaela Schober - auf der Straße der Erinnerung

Für Deutschlands Musicalfans hat sie eine der schönsten Stimmen der hiesigen Theater-landschaft! So verwundert es nicht, dass MICHAELA SCHOBER als Konzert- und Bühnenstar große Erfolge feiert und ihr Publikum von Deutschland bis Österreich mit großer Stimme und viel, viel Herz begeistert.

Nach ausverkauften Konzerten in Oberhausen und Haltern und aufgrund der großen Nachfrage, gastiert Michaela mit dem Programm zur aktuellen CD nun auch in Stuttgart – genauer gesagt in der Rosenau.Bei ihrem brandneuen Solokonzert lädt MICHAELA SCHOBER zu einer musikalischen Reise auf der STRASSE DER ERINNERUNG ein.Mit Liedern aus den Bereichen Musical, Pop, Chanson und Evergreen erzählt Michaela Geschichten aus dem Leben. Untertützt wird der sympathische Musicalstar von dem jungen Musicaldarsteller JAN REKESZUS.Für die musikalische Güte am Klavier verbürgt sich MARIO STORK, der die beiden Gesangssolisten begleitet.

Info zur Location:Das ROSENAU in Stuttgart ist Kneipe, Restaurant und Bühne in eins. In intimer Atmosphäre (130 Plätze) kann man sich vor den Konzerten an der hervorragenden Küche des Restaurans erfreuen und im Anschluss daran Kultur genießen. Daher ist der Einlass auch bereits um 18.00 Uhr.

Veranstalter: SOUND OF MUSIC-CONCERTS Duisburg

Ausführliche Informationen zu allen Konzerten der MUSICALSTARS IN CONCERT-Reihe finden Besucher und Fans unter www.soundofmusic-concerts.de