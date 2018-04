× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Michel Stirner, der junge Singer/Songwriter aus Süddeutschland, lebt seinen Traum. Mit einer Gitarre und seiner markanten Stimme tourt er über die Bühnen und gibt einen intimen musikalischen Einblick in das Innenleben eines 18-Jährigen.

Live zu spielen ist das, was er am liebsten macht. Dabei schafft er es im einen Moment mit gefühlvollen Balladen auch große Bühnen in ein Wohnzimmer zu verwandeln während er im nächsten Moment mithilfe von Loopstation und anderen Klangerzeugern den Boden zum Beben bringt. Seine selbst geschriebenen Songs lassen sich in das Genre Acoustic-Folk einordnen, dessen Grenzen er jedoch durch seine Vielfältigkeit verschwimmen lässt. Ausdrucksstarke Songs mit einer Mischung aus Rhythmus-Energie und emotionalem Gesang sind das Resultat. Die Stationen seiner musikalischen Reise sind vielfältig. Mit fast 20 Konzerten allein im letzten halben Jahr war er unterwegs auf Festivals, in Clubs und bespielte tolle Locations. Dazwischen reist er gerne von Stuttgart bis London durch die Städte als Straßenmusiker und kommt hier in direkten Kontakt mit Passanten und anderen Musikern. Egal - ob auf der Straße oder auf der Bühne – wir erleben immer den echten, den ehrlichen, den leidenschaftlichen und den neugierigen Michel Stirner, von dem wir in der Zukunft noch einiges hören werden – im wahrsten Sinne des Wortes!