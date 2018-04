Mick Stevenson (Durham) und Robin Broadfoot (Tübingen) präsentieren „aDNAte“

Anlässlich der 7. Tübinger Kulturnacht tauchen internationale Lichtkünstler die Stadt in neues Licht. Der Schlosshof verwandelt sich in diesem Jahr in eine leuchtende Bühne für die beiden Künstler Mick Stevenson (Durham) und Robin Broadfoot (Tübingen). Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus Tübingen und Durham realisieren die Künstler eine Installation mit dem Titel „aDNAte“. Das englische Wort „adnate“ bedeutet zusammenwachsen – was nicht nur die Verbindung der Partnerstädte anspielen soll, sondern die Menschheit insgesamt, schließlich teilen wir alle die gleiche DNA.

Die über 10 Meter große Installation ist inspiriert von der alten Schlossküche, die als Wiege der Biochemie gilt. Im Jahr 1869 gelang es Friedrich Miescher im ersten biochemischen Labor der Welt auf Schloss Hohentübingen den Grundbaustein der Erbsubstanz, die Nukleinsäure, zu extrahieren. Die Struktur der Erbsubstanz – die sogenannte „Doppelhelix“ – ist daher formgebend für das Kunstwerk. Aufgrund ihrer eindrücklichen Silhouette wird die „Doppelhelix“ auch als „Mona Lisa der modernen Wissenschaft“ bezeichnet.

Überzeugen Sie sich selbst und bestaunen Sie das Kunstwerk ab dem 12. Mai 2018 im Hof auf Schloss Hohentübingen.