Seit fünfzehn Jahren begeistern Micky & The Motorcars ihr Publikum in Texas und darüber hinaus mit kernigem, zeitlosem Red Dirt/Country Rock. Zunächst noch etwas abseits vom weitaus größeren Rummel um ihre Brüder bei Reckless Kelly, aber deswegen nicht weniger mit stetig wachsender Reputation.

Micky & The Motorcars gehören zum einflussreichen Braun Family Clan, der ursprünglich aus Idaho stammt, sich dann im Großraum Austin angesiedelt hat. Der Vater wuselte schon als Muzzie Braun And The Boys durch die Staaten.

Die beiden älteren Braun-Brüder Willy und Cody haben die Band Reckless Kelly formiert und es damit zu Ruhm und Ehre gebracht. Micky und Gary Braun dagegen haben ihre Band etwas mehr „down home“ angelegt und sich mit größter Leidenschaft dem urtexanischen Country Rock verschrieben. Eigentlich sind Micky & The Motorcars eine typische Liveband, die regelmäßig mehrere hundert Shows im Jahr spielt. Auszeiten nehmen sie sich praktisch nur, wenn sie genug Material für neue Studioaufnahmen beisammen haben. Die Ergebnisse hören sich dann in der Regel auch sehr direkt, schnörkellos, aus einem Guss, eben richtig live an. Und live läuft die Band natürlich auch zur großen Form auf. Ihre Musik ist ein einziger Fluss von Country Rock im mittleren bis offensiven Tempo, von eingängigen Rockern mit elektrischen Gitarren und dominanten Hooklines bis zu sämigen, melodiestarken Balladen mit hymnischen Refrains. Damit gehören Micky & The Motorcars zu den erfolgreichsten und prägendsten Vertretern des Red-Dirt-Rocks, der rockigeren und erdigeren Alternative-Country-Variante.

„Melodisch und 'cremig' einschmeichelnd fallen die Midtempo-Rocker, die überwiegende Mehrheit der Songs, aus: griffige Hooklines, kompakt-eingängige Arrangements, also Highway-Music im allerbesten Sinn. Vor allem aber ist ganz viel Rock im Country - lässig 'fluppt' der Kaugummi im Mund hin und her, während man sich den Stetson in der flirrenden Mittagshitze tiefer ins Gesicht zieht. ‚Hey, Baby! Lass' uns nach Las Vegas reiten, die Sonne putzen...’“ (rocktimes.de)

Micky Braun – Gesang, Gitarre

Gary Braun – Gitarre, Gesang

Josh Owen – Gitarre, Pedal Steel

Joe Fladger – Bass

Bobby Paugh – Schlagzeug