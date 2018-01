× Erweitern Midnite Sky

Die Stuttgarter Band MIDNITE SKY steht seit über 15 Jahren für melodischen Hardrock den amerikanische Hochglanz-Bands wie Dokken, Van Halen oder Mötley Crüe in den 80er Jahren etabliert haben. Raumgreifende Riffs, mehrstimmiger Chorgesang, tighte Rhythmusarbeit werden zu eingängig rockenden Songs verschmolzen, wie man sie aus eben jener Epoche kennt und schätzt.

Über die Jahre hinweg konnten MIDNITE SKY ihren Ruf als formidable Live Band im Vorprogramm von T.N.T., Bonfire, Shakra oder Uriah Heep eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Ende 2013 veröffentlichten sie ihr brandneues Album “Blood, Sweat And A Little More”, aufgenommen und produziert komplett in Eigenregie.

Mit “Blood, Sweat And A Little More” legt die Band nunmehr ihren zweiten vollwertigen Longplayer vor. Die Qualitäten wie griffige Hooks, stilistische Bandbreite sowie fundiertes musikalisches Handwerk, die schon den Vorgänger „Rock The Planet“ auszeichneten, wurden auf dem neuen Album noch mehr verfeinert. Auch auf dem neuen Output bilden hochmelodische Momente wie „Feels Like Heaven“ oder „All I Ever Want“, klassische Gute-Laune- Nummern ( „Waiting For Your Love“) sowie dramatisch vorwärts rockende Songs („Lay Down Your Fear“, „Hellfire“) eine breite, gelungene Auswahl an traditionellem Hardrock amerikanischer Prägung. Noch ausgereifter als schon im beachtlichen Vorgänger verstehen es MIDNITE SKY ihre musikalischen Stärken zu bündeln und präsentieren sich energiegeladen, frisch, immer kompetent aber niemals aufdringlich. Natürlich erfindet die Band das musikalische Rad nicht neu, überzeugt aber mit kompakten, ausgefeilten Arrangements, die den Hörer unweigerlich in ihren Bann ziehen und ihn einladen, eine gute Zeit zu verbringen.

„Blood, Sweat And A Little More“ ist ein gelungenes Beispiel dafür wie 80er-Jahre-Stadionrock zu klingen hat… nicht mehr, aber auch ganz bestimmt nicht weniger.