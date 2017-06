Mighty Wind - SommerGospel - Wochenende

An die dreitausend Besucher kamen 2016 zu den Veranstaltungen des Festivals GOSPELOPEN im Stuttgarter Osten. Auch dieses Jahr lädt der für seine Größe bekannte Chor Gospel im Osten (GiO) zu seine n groovigen Sommerkonzerten ein: zum Sommergospelwochenende MIGHTY WIND. Um die 400 Sänger sollen zur Open - Air -PrimeTime am Samstag, den 15. Juli vor der Villa Berg auf der Bühne stehen – zusammen mit den Teilnehmern aus zwei Workshops . Mit dem Freiluftgottesdienst MorgenGospel am Sonntag feiern Sänger und Besucher gemeinsam schließlich in die wohlverdiente Sommerpause. Wie immer bei GiO ist der Eintritt frei. Eigentlich sind schon die Proben einen Besuch wert: Rund 500 Sängerinneund Sängern bereiten sich derzeit noch in der Friedenskirche am Neckartor für die Sommerauftritte von Gospel im Osten (GiO) am 15. und 16. Juli vor. Nur zehn Probetermine hatten sie Zeit, um das Programm des aktuellen Projektes einzustudieren, dann schon die Generalprobe und das Konzertwochenende . Auch im dreizehnten Sommer von Stuttgarts größter Gospelformation zählt das Versprechen: Der Chor verbindet Generationen und Konfessionen, bringt Menschen zusammen und auf die Bühne – diesmal für moderne Gospelsongs wie Identitiy , Mighty Wind oder I dind’t think it could be .Für manche ist es das erste Mal: auf einer Bühne zu stehen, vor vielen hundert Besuchern zu singen, zusammen mit hunderten anderer Menschen Gospel zu feiern. Manche der Neulinge haben bei GiO überhaupt erst mit dem Singen begonnen. Andere sind dafür seit vielen Jahren dabei, Einzelne haben kein einziges der Vierteljahresprojekte seit der Gründung 2005 versäumt. Es dürfte diese Mischung sein, die auch zum Sommergospel musikalische Qualität garantiert, sondern auch die gute Stimmung des sehr bunten Chors und seiner Auftritte. Und einen lebendigen Beitrag der Kirche zu den Stuttgarter Open -Air - Musikevents. »Mighty Wind«, so hieß auch das internationale Gospelchor - Treffen vom 1. bis 11. Juni im Schweizer St. Gallen. Über 120 Stuttgarter nahmen neben vielen Anderen aus Deutschland, Schweiz und Chile an dem Großevent teil, zu dem Gospel im Centrum eingeladen hatte, einer von gesamt drei Chören des GiO - Dirigenten Tom Dillenhöfer. Freude am interkulturellen Musizieren, dazu südamerikanische Lebensfreude und alpenländische Gelassenheit – gewiss bringen die Stuttgarter davon auch am 15. und 16. Juli einiges mit und auf die Bühne. Die Musikveranstaltungen sind außerdem Teil des Programms des Landeskirchenmusikfests, das am 15. Juli in ganz Stuttgart aufwartet.

Gospel - Workshops

mit Tom Dillenhöfer und Alex Pfeiffer

Samstag, 15. Juli, 10:00 –12:00 und 13:00 – 15:00, Heilandskirche (Sickstr. 37)

Anmeldung:

www.landeskirchenmusikfest.de/veranstaltungen/landeskirchenmusikfest-157/

Viele haben es schon erlebt. Und jetzt geht’s auch für dich von der Couch in die Kirche! Du kommst und wir singen gemeinsam – nicht irgendwie und irgendwas, sondern Gospel. Das ist Musik, die das Herz höher schlagen lässt, und Groove, der direkt in Blut und Beine geht. Du hast keine Vorkenntnisse? Umso besser, du darfst mit und ohne Erfahrung kommen. Gemeinsam probieren wir aus, was in unseren Stimmen steckt und was Gospel in uns weckt. Mit Gospel kommt man schnell zu starken Ergebnissen. Einen Workshop-Song wollen wir darum gemeinsam mit euch zum PrimeTime - Konzert am Samstagabend auf die Bühne bringen. Open- air vor der Villa Berg. Zusammen mit mehreren Hundert anderen Gospelbegeisterten. Eure Freunde und Familie sind herzlich als Besucher eingeladen.

PrimeTime Open-Air-Konzert

Samstag, 15.Juli, 20:15 -22:00, Park vor der Villa Berg

Die rund 400 Sängerinnen und Sänger des Stuttgarter Gospelchors Gospel im Osten (GiO) laden ein zum Abschlusskonzert ihres Sommerprojekts "Mighty Wind". Open - air, festlich, stimmungsvoll, ausgelassen und buchstäblich bewegend: Die PrimeTime im Park vor der Villa Berg im Stuttgarter Osten wird wie schon 2016 ein wahrer Höhepunkt für alle Teilnehmer und Besucher. Chorleiter Tom Dillenhöfer, der selten große Chor, eine professionelle Band und talentierte Solisten wollen mit Ihnen einen groovigen Start in den Hochsommer hinlegen. GiO versteht sich als Mitsingchor und möchte Gospel gemeinsam feiern. Nach dem Motto „Singen ist Glückssache“ sind Sie eingeladen, Ihrer Stimme freien Lauf zu lassen – oder sich einfach bewegen zu lassen und still zu genießen.

Freiluftgottesdienst MorgenGospel

Samstag, 16. Juli, 11:00 – 12:30 , Park vor der Villa Berg

Stuttgarts größter Gospelchor „Gospel im Osten“ (GiO) lädt ein zum Abschluss seines Sommerprojekts. Es wird festlich, mitreißend und stimmungsvoll, ein wunderbarer Start in einen lebensfrohen Hochsommer. Am Sonntag findet der „MorgenGospel“ – wie schon 2016 – als Freiluftgottesdienst im Grünen vor der Villa Berg im Stuttgarter Osten statt . Picknickstimmung, gute Gemeinschaft und spannende Impulse garantiert