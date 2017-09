× Erweitern Mikail Aslan Ensemble

Die musikalischen Wurzeln des Ensembles liegen in der kurdischen, armenischen, persischen und türkischen Musikkultur. Die meisten Texte der Musikstücke sind in Mikails Muttersprache Zazaki verfasst, die mit dem Kurdischen und Persischen verwandt ist. Auf der Basis dieser Kompositionen von Mikail Aslan entwickelt das Ensemble in gemeinsamer Arbeit die Verknüpfung der vorderasiatischen Musikkultur mit Elementen aus europäischer Musik, Jazz, Pop und Folk.

Im Februar 2000 wurde das Mikail Aslan Ensemble von Mikail Aslan, Michael Weil und Dieter Schmalzried in Mainz gegründet. Die musikalische Grundlage sind Eigenkompositionen und traditionelle Stücke aus der Heimat von Mikail.

Mikail Aslan - Tembur, Saxofon, Gesang / Cemil Qoçgiri - Tembur, Erbane, Gesang / Zafer Küçük - Duduk, Zirne / Dieter Schmalzried - Fretless-Bass / Günter Bozem - Schlagzeug, Perkussion