Mike Janipka - Weihnachtskonzert

„Mike Janipka ist ein sehr guter Musiker“, sagte Pierre Bensusan, der 2008 vom Guitar Player Magazine zum besten „Weltmusik” Gitarristen gekürt wurde. Aber was ist es, was den Liedermacher ausmacht? Mike Janipka hat die seltene Begabung, Worte lebendig werden zu lassen. Weil er sie mit Seele füllt. Er versteht es, sein Publikum auf Reisen mitzunehmen und es zu verzaubern. Mit Witz, Wort und Poesie. Mit Liedern, die berühren. „Musik zu machen ist das, was ich einfach am besten kann“, gibt der Musiker offen zu. Und weil Musik auch immer persönlich ist, geht es ihm neben guter Unterhaltung darum, seinem Publikum etwas zu geben. „Sei, wer du bist“, ist die Botschaft, die Sie bei seinem Weihnachtskonzert zwischen den Zeilen lesen können.

