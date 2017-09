Sobald sein Name erklingt, schmelzen Mädchenherzen hierzulande dahin. Unfassbar, was erst passiert, wenn Mike Singer live und in Farbe auf seine Fanbase trifft! Auf seiner KARMA Tour im März/ April 2017 waren ausverkaufte Häuser, Ohnmachtsanfälle, Tränenausbrüche und Kreisch-Alarm an der Tagesordnung. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es nun für alle Fans die Zugabe: Der 17-jährige Sänger und Musiker geht im Oktober 2017 live mit Band auf große KARMA Tour Reloaded! Mike Singer hat sich in den vergangenen vier Jahren mit seiner Musik eine derart große und weiter dynamisch wachsende Fanbase geschaffen, dass er heute zu den einflussreichsten und reichweitenstärksten Social Media Influencern Deutschlands zählt. Mike Singer: „Musik machen ist für mich einfach das Größte. Wenn ich einen Beat aufmache, wenn ich schreibe, dann bin ich voll bei der Sache und vergesse alles andere. Dann kann ich auch locker ein paar Tage ohne Handy sein. Wenn ich singe, tauche ich in eine ganz andere Welt, eine phantastische Welt, die mich leicht und fröhlich macht, in der ich mich absolut sicher fühle. Ich hasse es, schlecht gelaunt zu sein und Musik tut mir einfach gut! Das möchte ich weiter geben. Ich hoffe echt, dass meine Musik den Leuten da draußen etwas Gutes tut. Das wünsche ich mir!“ Termine & Tickets unter: eventim.de/mike-singer und meistersingerkonzerte.de/mikesinger