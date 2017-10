Heute: MIKIO ...sind Apollonio Maiello am Klavier, Markus Zink am Schlagzeug und Jan Mikio Kappes am Kontrabass. Das gemeinsame Verständnis von Musik und ihre Freude an der Improvisation zeigt sich in dem energetischen Zusammenspiel des Trios. Neben konzeptionellen und freien Ansätzen werden Elemente aus verschiedenster moderner Musik in den Kompositionen verwendet um einen fesselnden Sound zu kreieren. Eine Explosion von Energie und Spielfreude!