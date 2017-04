Mit „Mikro & Sprit“ am 21. Juni und „Tschick“ am 28. Juni geben wir Ihnen zum Abschluss der ersten Halbjahres-Spielzeit die Gelegenheit, zwei bemerkenswerte Roadmovies aus Frankreich und Deutschland zu vergleichen. In beiden Filmen geht es um die außergewöhnliche Freundschaft jugendlicher Außenseiter, die sich zu einer abenteuerlichen Reise aufmachen.

Daniel und Theo, bzw. Mikro und Sprit, wie sie von ihren Mitschülern genannt werden, heißen die Helden des französischen Films. Der für seine überbordende Fantasie und Skurrilität bekannte Filmemacher Michel Gondry verarbeitet seine Kindheitserinnerungen in der Geschichte zweier liebenswerter Außenseiter, die er auf eine ausgeflippt-aufregende Reise durch die französische Provinz schickt. Mikro und Sprit gelten als Sonderlinge. Der eine ist der Kleinste in der Klasse, ein begabter Zeichner, aber schüchtern und ein in sich gekehrter Einzelgänger. Wegen seiner langen Haare wird er zu seinem Leidwesen oft für ein Mädchen gehalten. Der andere ist ein Draufgänger mit großer Klappe. Er ist ein Schrauber, Tüftler und Bastler, seine Hände sind schmutzig und immer riecht er nach Benzin. Trotz – oder gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit – freunden sich die beiden miteinander an und entwickeln den Plan, in den Sommerferien gemeinsam abzuhauen. Aber nicht einfach so, sondern mit einem selbst zusammengezimmerten Gefährt. Also bauen sie sich aus allen möglichen Resten, Brettern und Ersatzteilen sowie einem Rasenmähermotor ein Fahrzeug, das aussieht wie eine fahrbare Hütte, komplett mit Geranien vor dem Fenster. Ein abenteuerlicher Roadtrip, mit maximal 20 km/h über die französischen Landstraßen beginnt…