Es waren einmal zwei Kassler Abiturienten, die mit ihrem Do-it-Yourself- Projekt Milky Chance, Stück für Stück zu einem globalen Pop-Phänomen wurden, ein Märchen das für den deutschen Pop beispiellos ist!

Und weil gute Märchen eine Fortsetzung brauchen und Teil eins der Milky Chance-Geschichte mit Sadnecessary so viel Spaß gemacht hat, machen Clemens Rehbein und Philipp Dausch jetzt einfach weiter: Mit Cocoon gelingt Milky Chance eine Pop-Internationale, die Reggae, House, Flamenco, Pop, Singer-Songwriter und Folk kombiniert. Ihr ingeniöses Element erreicht diese Musik nicht zuletzt durch die Kombination aus der tiefen organischen Wärme der Instrumentierung und der rauen, angekratzten Stimme von Clemens Rehbein. Wenn Rehbein singt But theres so many things we could do / And all we need is escaping, will man genau das direkt tun: Einfach abhauen, am besten direkt mit Milky Chance die Welt bereisen. Weil sie Musik machen, die den Himmel nicht als Grenze akzeptiert und gleichzeitig ganz bei sich selbst und ihren Themen ist märchenhaft!