Miller Anderson ist der Gitarrist, der schon seit den 60ern mit allen Top Bands spielte. Er war/ist Gitarrist, Sänger, Songwriter von: The Royal Crests, Keef Hartley Band, Hemlock, Savoy Brown, Blood Sweat & Tears, T-Rex, Donovan, Chicken Shack, Mountain, Jon Lord & the Gemini Band, The Spencer Davis Group, Deep Purple, Roger Chapman & the Shortlist, Hamburg Blues Band, …Miller Anderson kam 1965 von Schottland nach London und spielte mit Freddy “Fingers” Lee und dem späteren “Mott the Hoople” Frontman Ian Hunter zusammen in einer Band. 1968 wurde er Mitglied der “Keef Hartley Band”, mit dem er 5 Alben als Hauptsongwriter, Gitarrist and Leadsänger aufnahm. Die Band trat 1969 bei dem legendären Woodstock-Festival auf, doch leider verweigerte das damalige Management die Filmaufnahmen. Miller war ebenso Gründungsmitglied bei Savoy Brown, Chicken Shack und Mountain. Er tourte als Gastmusiker mit Deep Purple und ist auf deren Live CD/DCD zu sehen, die 1999 in der Royal Albert Hall mitgeschnitten wurde, ebenso arbeitete er mit Jon Lord im Studio und auf der Bühne. 25 Jahre war Miller Mitglied der Spencer Davis Group. Von 2012 bis 2015 spielte Miller als ständiger Gastgitarrist und Sänger in der Hamburg Bluesband. Jetzt ist er endlich wieder zur Freude seiner zahlreichen Fans mit seiner eigenen heißgeliebten Miller Anderson Band auf Tournee !Miller veröffentlichte diverse Solo-Alben, die großartige Kritiken erhielten. So erlangte z.B. das Album "Chameleon" aus dem Jahr 2008 im Magazin Good Times den Titel "Album des Jahres". Die live Doppel CD „From Lizard Rock“ wurde im September 2009 veröffentlicht. Eine Live-CD & DVD von ihrem Konzert im WDR Rockpalast (in der Harmonie/Bonn) folgte im Jahr 2010 und im Frühjahr 2016 hat Miller mit seinem Freund und Produzenten Jeremy Sherman das neue Album "Through the Mill" eingespielt, das jetzt auf CD erschienen ist.Sein prägnanter Stil macht Miller Anderson zu einem der großen Gitarristen des Bluesrock. Vor allem die versierte Slide-Arbeit und der kraftvolle, nie effektheischende Einsatz von Wah-Wah-Solos haben den Ruf des Woodstock-Veteranen und Jimi Hendrix-Verehrers als herausragenden Saitenvirtuosen zementiert. Nicht zu vergessen Millers ausdrucksvoller Gesang, einfach nur „extraklasse“ !Bestens bekannt in Kirchheim ist er von den gemeinsamen Auftritten mit Werner Dannemann.Mit seiner Band kommt er nun schon zum dritten Mal in unseren Keller. Miller Anderson ein toller Musiker,ein toller Mensch und eine tolle Band. line up:Miller Anderson – guitar, harmonica & vocalsJanni Schmidt – BassFrank Tischer – Keyboards & Backing vocals Tommy Fischer – drums