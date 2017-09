Minami Deutsch - Schweben - Red on

In nur wenigen Jahren hat es das Label „GuruGuru Brain“ aus Tokyo, das von Mitgliedern der Psych-Band Kikagaku Moyo gegründet wurde, geschafft internationale Aufmerksamkeit (a.k.a. „Geheimtipp!“) für den lokalen Underground zu erlangen. Das Debüt-Album von Minami Deutsch markierte das erst vierte Label-Release und schwimmt auf der aktuellen Retrowelle von psychedelischen Krautrock. Minami Deutsch verbeugen sich vor ihren Vorbildern aus den 70er Jahren und beziehen sich bewusst auf die motorischen Rhythmen von Neu!, Harmonia und Kraftwerk. Das bedeutet: Hypnotische und repetitive Beats verbinden sich mit dynamischen und vielschichtigen Klanglandschaften, verhalltem Gesang und einem gewissen Post Punk Vibe. Das Kraut/Psych Quartett kommt mit neuem Album nun erneut nach Europa.

SCHWEBEN (Würzburg, Verydeeprecords)

SCHWEBEN ist das Solo-Projekt einer Hälfte des Neo-Kraut-Psych-Duos ZEMENT aus Würzburg. Mit verschiedenen analogen und digitalen Klang-Erzeugern werden Möglichkeiten ausgeleuchtet, wie improvisierte Musik klingen kann. Heraus kommen dabei Sounds die sich an Ambient, Drone, Minimal Music und freier Improvisation orientieren - es entstehen Soundlandschaften, die zum Wegfließen und Wegdriften einladen.

RED ON (Nürnberg, Verydeeprecords)

Ein Raum, ein Zusammenkommen von Klangerzeugern. Red On's Songs schwanken zwischen poppiger Zugänglichkeit und der totalen Auflösung im Geräusch, wobei sie oft in Richtung Post-Rock driften. Nach unterschiedlichen Live-Formaten vom Solo-Club-Set bis zur dreiköpfigen Band und Ausflügen in Richtung Drone und Ambient, erscheint im Herbst Red On’s drittes Album “Red On” auf Verydeeprecords. Hier finden sich Electronica, schleppende House-Grooves, Schlagzeug und Gitarre, Claps und Drones in einer großen Wolke – rhythmisch, aber nicht auf den Dancefloor abzielend – und gleiten knisternd in die Tiefe.