Mineralien, Fossilien, Edelsteine, Schmuck und Zubehör

Nahezu 100 Aussteller bieten Ihnen wieder Mineralien, Fossilien, Schmuck und viele andere Schätze, die aus allen Gebieten der Welt stammen, zum Kauf an. Sie können in aller Ruhe in unseren drei Ausstellungsbereichen nach den Dingen Ausschau halten, die Sie interessieren, oder auch Neues entdecken. Die Aussteller stehen Ihnen mit vielen fachlichen Informationen und Geschichten zum Fund oder zur Herstellung der schönen Dinge sehr gern zur Verfügung. Ein kleiner Imbiss zwischendurch ist ebenfalls möglich.

Neben der Präsentation unseres Vereins bieten wir unseren Besuchern kostenlose Fachvorträge und die beliebten Aktionen für Kinder.