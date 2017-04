× Erweitern Mini Mutig

»Mini Mutig und das Meer« erzählt das Abenteuer der kleinen Piratin Mini.

»Tochter, du bist einfach nicht mutig genug!« sagt Minis Papa, der Piratenkapitän.

Aber was soll Mini auch machen, wenn der Degen doch so scharf ist und das Meer so schrecklich tief? Und sie wäre doch so gerne eine richtige Piratin!

Und so sticht sie mit dem übermütigen Klabautermann Nepomuk in See. Auf dem Meer erleben beide die phantastischsten Abenteuer: Dem Schleierfisch wird eingeheizt, der Wassermann besiegt, und schließlich beweist die kleine Piratin im gemeinsamen Kampf mit den Kindern gegen den schwarzen Admiral, dass auch kleine Mädchen richtig mutig sind!

Dieses abenteuerliche Schauspiel ist eine spannende Phantasiereise, in die die kleinen und großen Zuschauer aktiv einbezogen werden: Alle können mitmachen - Die Kommentare der kleinen und großen Zuschauer werden von den Schauspielern aufgenommen und sofort ins Stück eingebaut!

»Ein wunderbares Erlebnis für die Kinder... die Begeisterung kannte keine Grenzen mehr.« (Schwäbische Zeitung)

»Die beiden Schauspieler vom Theater Sturmvogel verstanden es hervorragend, ihre Zuschauer zu Akteuren werden zu lassen...Das war ein Kindertheater, wie man es sich nur wünschen kann: die Kinder waren wirklich mitten drin im Geschehen.Ein tolles (Lehr)stück für Klein und Groß.« (Schwarzwälder Bote)

»Piraten-Actiontheater! Die kleinen Besucher kämpften tapfer aktiv mit- und die Schauspieler eroberten die Kinderherzen durch ihre Improvisationskünste im Sturm.« (Reutlinger Nachrichten)

»Ein pädagogisch wertvolles Stück - Mut tut eben gut... »Spielerisch wird den Kindern beigebracht, nicht ständig Angst zu haben, sondern mutig zu sein« lobt eine Mutter.« (Marbacher Zeitung)

»Theater zum Mitdenken, Mitfühlen, Mitreden, Mitlachen.« (Schönaicher Zeitung)

»Und als der Vorhang fällt,schlägt bei den Besuchern ein echtes Piratenherzweiter!« (Marbacher Zeitung)