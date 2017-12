Miniclub in Rottenburg

Mit altersgerechten Spiel-, Material- und Bewegungsangeboten werden die Kinder in ihrer Wahrnehmung, Bewegung und ihren sozialen Fähigkeiten gefördert: Wir machen in diesem Miniclub Finger-, Kreis- und Kniereiterspiele, klettern über Hindernisse, erforschen Wasser, Höhlen, Farben und vieles mehr. Zwischendurch stärken wir uns beim gemeinsamen "Vesper". Die Eltern haben Gelegenheit sich zu bestimmten Themen, die in dieser Lebensphase aktuell sind, auszutauschen und zu informieren.

Und ganz nebenbei macht es einfach Spaß mit anderen gemeinsam etwas zu tun!