Minijob & Rente

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg informiert am Dienstag, 19. September 2017 von 9:00 – 11:00 Uhr über die Chancen und Risiken eines 450 Euro -Jobs und mögliche Auswirkungen auf die Rente. Diese Veranstaltung aus der Reihe BiZ & Donna richtet sich an interessierte Frauen jeglichen Alters.

Für viele scheint ein Minijob eine Alternative zur regulären versicherungspflichtigen Beschäftigung zu sein, denn die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich ist hoch. Der Frauenanteil beträgt hier bereits mehr als 60 Prozent. Allerdings hat die Tatsache, dass die Meisten ausschließlich geringfügig arbeiten, oft erhebliche Folgen für die Existenzsicherung - vor allem im Alter.

Was muss ich bei einem Minijob beachten? Was ist eine geringfügige Beschäftigung? Welche Bedeutung haben Erziehungszeiten? Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf meine spätere Rente aus? Wie wirkt sich der Minijob oder die Teilzeitbeschäftigung auf die Rente aus? Lohnt es sich freiwillig Beiträge zu zahlen? Antworten auf diese und auch andere Fragen beantwortet Birgitta Gesswein von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in der Veranstaltung.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, die Anmeldung ist bis Montag, 18. September 2017 unter ludwigsburg.bca@arbeitsagentur.de notwendig.