MiniLesestunde

Michaela Lelke liest für Kinder von 2 bis 3 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson "Die kleine Spinne spinnt und schweigt".

Eines Morgens treibt der Wind eine kleine Spinne an ihrem silberhellen Faden über das Feld. Sie landet auf einem Zaunpfahl eines Bauernhofs und beginnt, dort ihr Netz zu spinnen. Ein Pferd kommt an den Zaun und wiehert: "Jiihiia! Jiihiia! Willst du reiten?" Doch die kleine Spinne spinnt und schweigt. Nach und nach kommen auch die anderen Tiere vom Bauernhof vorbei, aber die kleine Spinne lässt sich nicht beirren. So wächst und wächst ihr Netz, bis es fertig ist und sie - schwupp! - die freche Fliege fängt. Michaela Lelke liest das Buch von Eric Carle. Und die Kinder dürfen gerne verschiedene Tierstimmen ausprobieren – wer kann am Besten wiehern wie ein Pferd?

Um Anmeldung wird gebeten 07123 92 51 40.