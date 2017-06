× Erweitern Miss Foxy

Vier Ladies, die voller Energie, Musikalitat und Sexappeal stecken – das sind MISS FOXY.

Sie grooven am Ohr der Zeit und sorgen durch ihr Können und ihr natürliches Auftreten für ein sympathisches Aha-Erlebnis. Wenn die Ladies um Ausnahmesängerin Steffi Spingies loslegen wird schnell klar dass hier Vollblutmusikerinnen am Werk sind. Songinterpretation wird hier groß geschrieben, denn MISS FOXY ist eine der wenigen Coverbands, die es schafft, in jeden Song ihren eigenen Style mit einfließen zu lassen.Ob als Stimmungsmacher auf Partys oder auch etwas dezenter im Galakontext – MISS FOXY bietet ein breit gefächertes Repertoire an, das Songs von Künstlern wie Pink, KT Tunstall, Jessie J, Adele, Amy Winehouse, Tina Turner, Melissa Etheridge, Gossip und vielen mehr beinhaltet.