Der beliebte Abenteuer- und Hindernislauf startet am Samstag, den 15. Juli 2017 in Horb auf der Festwiese. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder mehr als 1.500 Läuferinnen und Läufer, die die zehn Kilometer lange und mit etwa 30 Hindernissen gespickte Strecke in Angriff nehmen. Bislang haben sich fast 1.000 Teilnehmer angemeldet. Schirmherr des Laufs ist Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger, der selbst auch mitlaufen wird. Anmelden kann man sich für den Lauf über die Homepage www.missionmudder.de.

Jetzt heißt es schnell sein. Denn am 31. Mai um 24 Uhr endet die erste Verkaufsphase für vergünstigte Tickets für den 4. Mission Mudder Black Forest präsentiert vom Schwarzwälder Bote und die neue Welle. Danach wird die Startgebühr angehoben.

„Wer noch bares Geld sparen möchte, muss sich ranhalten“, erklärt Projektleiterin Nathalie Klein vom Veranstalter Hamann and friends aus Heilbronn. Alle Teilnehmer haben bei der Anmeldung die Wahl, in welchem Startblock sie starten möchten. Dadurch werden die Wartezeiten am Start für alle Läuferinnen und Läufer verkürzt und die Läuferdichte auf der Strecke entzerrt. „Wenn ein ganzes Team zusammen starten möchte, muss bei der Anmeldung einfach der Start im selben Startblock (A, B oder C) angegeben werden“, erklärt Klein. Gestartet wird in Horb am Neckarbad auf der Festwiese. Die Strecke geht dann am Neckar entlang über die Turnierwiese Richtung Dettingen und wieder zurück. Bewährt und deshalb beibehalten wird die wiedereingeführte Zeitmessung und dass das Finishershirt nicht mehr in der Startgebühr inkludiert ist. Damit können die Finisher-Shirts bei der Online-Anmeldung für einen geringen Preis wieder hinzugebucht werden. Die Zeitmessung ist automatisch dabei.

Fest stehen inzwischen auch die meisten Hindernisse, die, so Klein, „nun nach und nach auf unserer Facebookseite bekannt gegeben werden. Eines vorab: Wir waren kreativ und es wird schlammig.“ Insgesamt warten auf die Teilnehmer mehr als 30 Hindernisse auf der zehn Kilometer-Strecke.

Im derzeitig vergünstigten Anmeldepreis von 40 Euro für Einzelstarter und 70 Euro für Paare sind die Lauforganisation, Startnummer, Zeitmesschip, kostenlose Zielverpflegung mit dem alkoholfreiem Weizen der Hochdorfer Kronenbrauerei, isotonischen Sportgetränken und Mineralwasser von Imnauer Mineralquellen, kostenlose Streckenverpflegung mit Mineralwasser, Duschen und Umkleiden, Streckensicherung, Hindernisse, medizinische Erstversorgung, Siegerehrung, Sachpreise für die Sieger aller Wertungskategorien sowie eine Teilnehmer-Urkunde.

Alle Informationen rund um den Lauf, die Strecke und die Hindernisse erhält man auf der Homepage www.missionmudder.de. Dort kann man sich auch für den Lauf am 15. Juli 2017 anmelden.