Mit Abraham Lincoln auf dem Friedhof. Wie sich George Saunders‘ neuer Roman übersetzen lässt - Frank Heibert im Gespräch mit Prof. Dr. Dorothee Kimmich

Literaturübersetzer schlüpfen mitunter in die kuriosesten Welten und Erzähler­stimmen. Frank Heibert, Übersetzer aus dem Englischen und Französischen und Helmut M. Braem-Preisträger 2016 für seine Übertragung der satirischen Erzählungen von George Saunders „Zehnter Dezember“, hat den neuen Roman des US-amerikanischen Autors mitgebracht, der nächstes Frühjahr bei Luchterhand erscheint: „Lincoln in Bardo“. Zusammen mit Schauspielern des Reutlinger Theaters Die Tonne präsentiert er in einer szenischen Lesung den grotesken Chor der Toten aus dem amerikanischen Bürgerkrieg und unterhält sich mit Professor Dr. Dorothee Kimmich, Universität Tübingen, über seinen spannenden Beruf.

Begrüßung:

Robert Hahn, Bürgermeister der Stadt Reutlingen

Grußworte:

Dr. Claudia Rose, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden- Württemberg

Helga Pfetsch, Präsidentin des Freundeskreises zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen e.V.

Musik:

Peñalosa Ensemble Reutlingen: Susan Eitrich, Gudrun Köllner, Hannes Wagner, Dietrich Wrase