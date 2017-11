Mit diesem Erzählabend setzen wir die Tradition fort, die Reza Maschajechi vor vielen Jahren in Nürtingen ins Leben gerufen hat. In der längsten Nacht des Jahres, in der dunkelsten Zeit, werden Geschichten erzählt, die Licht und Hoffnung bringen.

Frau Wolle / Karin Tscholl und Gidon Horowitz gehören beide zu den bekanntesten Märchenerzählern in Deutschland und gestalten diesen Erzählabend gemeinsam. Musikalisch umrahmt wird das Programm von Werner Dürr mit Violine und Viola.