Mit Pinsel und Rollsiegel

Buddhistische Mandalas, Buddhas als Meditationsbilder und Tempelwände als antike Comics – einheimische Kinder, Künstler und Komödianten kennen und verwenden die Symbole aus den Sagen und Legenden des indischen Subkontinentes und vom Dach der Welt: Vajra und Wunschjuwel, Butterlampe und Blumenkranz und viele mehr …

Gib mir ein Zeichen!

Symbole, Sinnbilder und mehr …

Das diesjährige Ferienprogramm für Erwachsene steht unter dem Motto „Gib mir ein Zeichen! Symbole, Sinnbilder und mehr…“. Kommunikation funktioniert über Zeichen, die mit Vorstellungen und Bedeutungen versehen sind. Die Möglichkeiten mündlicher, schriftlicher oder bildlicher Zeichen sind unzählig und das Wissen, das sie vermitteln, ist immer vom Kontext abhängig. Wir begegnen ihnen im Alltag, in der Kunst, in religiösen oder wissenschaftlichen Zusammenhängen – in Stein gemeißelt, auf Papier geschrieben oder in Stoff gewebt.