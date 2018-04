Mitglieder-Versammlung

Bei der Mitgliederversammlung (auch “MV” genannt) werden alle Entscheidungen getroffen, die die Zelle betreffen. Wir arbeiten dabei nach Tagesordnungspunkten, die jede*r anmelden kann.

Wenn du also ein Anliegen oder eine Frage hast, dann komm zur MV! Du kannst natürlich auch einfach so kommen und dir mal anschauen, wie etwas in der Zelle entschieden wird. Das ist nämlich grundlegend anders, als sonstwo:

Gibt es einen Chef oder stimmt ihr ab?

Weder noch! In die Zelle werden alle Entscheidungen basisdemokratisch und nach dem Konsensprinzip getroffen. Wir stimmen nicht ab, sondern diskutieren alles aus. Das bedeutet, dass niemand seine Ideale/Prinzipien zum Wohle der Allgemeinheit übergehen muss. Gesichert wird dies mit einem Veto-Recht für jeden Zelli. Ein Veto ist die extremste Form der Ablehnung gegenüber einer Entscheidung und führt dazu, dass diese Entscheidung nicht umgesetzt wird.

Das heißt: Wir diskutieren jedes Thema und jeden Antrag so lange, bis alle zumindest damit leben können. Ausnahmen bieten hierbei lediglich Ja-Nein bzw. andere Fragen mit nur einer Auswahl von 2 Möglichkeiten und entgegenstehendem Veto. In diesem Fall muss abgestimmt werden, wobei eine 2/3 Mehrheit erreicht werden muss, damit eine Entscheidung als Konsens gilt.

Blockiert ihr euch so nicht gegenseitig?

Nein. Ein Veto kann nicht einfach so ausgesprochen werden, sondern nur, wenn ein Antrag aus Sicht eines Mitglieds den Grundsätzen der Zelle widerspricht. Wenn dir etwas einfach so nicht passt (z.B. die Musik auf der nächsten Party), gibt es andere Möglichkeiten: Entweder man findet Kompromisse oder du hältst dich einfach raus. Das Konsensprinzip lebt von der Einstellung „leben und leben lassen“. Nur wenn wir tolerant im Umgang miteinander sind und akzeptieren, dass wir verschieden sind und nicht alle immer alles toll finden müssen, kann Konsens funktionieren. Z.B. musst du nicht auf Rock-Musik stehen, wenn ein paar Mitglieder ein Rock-Konzert machen wollen. In diesem Fall kannst du zustimmen aber sagen „hey mir gefällt das aber nicht, ich halte mich da raus“. Damit muss man dann leben können. Anders wäre es z.B. wenn jemand vorschlägt eine Nazi-Band einzuladen. Dann kannst du ein Veto einlegen mit der Begründung „Nazi-Bands widersprechen den Grundsätzen der Zelle“. Hilft das alles nicht, muss eben eine andere Idee her. Nichts ist alternativlos!

Du siehst also: Das Konsensprinzip schützt auf der einen Seite deinen eigenen Freiraum und ermöglicht es auf der anderen Seite, dass sich deine Mitmenschen genauso frei ausleben können, ohne sich dabei gegenseitig in die Quere zu kommen. Es lohnt sich also, auch wenn man öfters mal länger und intensiver diskutieren muss.

Und WER ist da sonst noch anwesend?

Auf der MV ist immer eine bunte Mischung aus Zellis, Zelle-Helfer_innen und Gästen. Du bist also nie alleine als “Nicht-Zelli”. Als Gast hast du natürlich auch das Recht, dein Anliegen als erstes vorzubringen, damit du nicht bis um 23:00 Uhr warten musst.

WANN ist denn immer MV?

Die MV findet regelmäßig am Dienstag um 20:00 Uhr in der Zelle statt. Ausnahmen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Und das funktioniert?

Ja! Komm und lass dich selbst überzeugen! Wir brauchen weder einen Chef, noch Hierarchien um Entscheidungen zu treffen, mit denen ALLE (zumindest) leben können.