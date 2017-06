Mitmach-Ausstellung „Meere und Ozeane“ an Bord der MS W

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft macht vom 30.06 bis 02.07.2017 in Neckarsulm auf dem Neckar, Höhe Dammstraße Station und ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

In der Ausstellung auf dem Frachtschiff MS Wissenschaft gehen die Besucher auf eine Forschungsexpedition: Sie tauchen ein in die beeindruckende Welt der Meere und Ozeane, erkunden verschiedene Lebensräume und bekommen einen Einblick in die vielseitige Arbeit von Forschern. Viele Ausstellungsstücke laden zum Entdecken und Ausprobieren ein. Außerdem geht die Ausstellung elementaren Fragen auf den Grund: Welche Bedeutung haben die Weltmeere für Mensch und Klima? Wie können wir die Ozeane schützen und sinnvoll nutzen, ohne sie auszubeuten? DasAusstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2016*17 – Meere und Ozeane im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch 42 Städte in der Mitte und im Süden Deutschlands und bis nach Österreich.