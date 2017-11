Mittelalterlicher Adventsmarkt

Knisterndes Feuer und der Duft von frischem Backwerk, heißem Honigwein und Gewürzen liegt beim Mittelalterlichen Adventsmarkt in der Luft. Historisch gekleidete Handwerker und Krämer bieten gar ausgefallene Geschenke und Genüsse feil, von selbstgeschnitzten Pfeifen und handgeschöpften Seifen, über Replikate historischer Trinkgläser bis zu Pralinenspezialitäten aus Beeren und Samen. Selbst tätig werden kann man beim Kerzen ziehen, Gewürze mischen oder Zinn gießen.Spielleut und Gaukler beleben die zahlreichen Winkel der ausgedehnten Burganlage. Die altehrwürdige Kapelle bildet den Rahmen für Erzähler und heute weniger bekannte Weihnachtsmusik aus dem Mittelalter. Den abendlichen Abschluß bildet ein Feuerspektakel im Burggraben.Die Wege der Burg sind befestigt und auch für feuchte Witterung geeignet; der Großteil des Marktes findet in den Sälen und Gewölben statt. Kostenlose Pendelbusse verkehren durchgehend von den Besucherparkplätzen von Bosch in Abstatt und der Burg.

Ein detailliertes Programm findet sich unter www.stettenfels.de

Öffnungszeiten

Samstag, 16. Dezember, 13-21 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, 11-19 Uhr