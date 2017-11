Mittendrin, statt nur dabei. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht der inklusive Aktionstag in die zweite Runde. Dieses Mal steht das Engagement der Menschen mit Behinderung selbst im Fokus des Geschehens. Im Vortrag "Rudolf Kraemer - ein herausragender Blinder aus Heilbronn" von Prof. Dr. Christhard Schrenk, Direktor des Stadtarchivs Heilbronn, bekommen Sie Einblicke in das Leben eines Mannes, der sich von den Hindernissen, die ihm aufgrund seiner Behinderungen in den Weg gestellt wurden, nicht erschüttern ließ. Anschließend spielt die Band JR & The Jam Gang ein kleines Weihnachtskonzert.