Die fortschreitende Digitalisierung verändert unsere Geschäftswelt nachhaltig. Die Stichworte Industrie 4.0 oder Internet of Things haben sich etabliert. Doch noch ist nicht einmal ansatzweise zu erkennen, wie stark sich unsere Geschäftsprozesse in den Bereichen Vertrieb, Produktion und Services verändern werden.

Einen kleinen Einblick gibt vielleicht ein Interview auf der Website der Unternehmensberatung pwc.

Das Heilbronner Unternehmen Indeca setzt sich schon seit einigen Jahren mit diesen Trends auseinander und bringt Lösungen aus den Zentren der Digitalisierung in den USA nach Heilbronn.

Diese Veranstaltung ist für Sie geeignet, wenn Sie sich ein für folgende Themen interessieren:

dreidimensionale Präsentation von Produkten, Maschinen, Anlagen oder Teilen bei Kunden

deutliche Beschleunigung von Produktentwicklungen mit Kunden oder anderen Standorten

Kostenreduzierung bei der Prototypenentwicklung

Reduktion des Reiseaufwands bei weltweitem Service oder weltweiten Schulungen

Hierzu laden wir Sie am 21.09.2017 ab 17:00 Uhr zu einer Präsentation der heute existierenden Möglichkeiten von so genannter Mixed Reality mit der Microsoft Hololens an. Erleben Sie die neuen Möglichkeiten und Trends für mittelständische Unternehmen. Dabei werden Sie die Microsoft Hololens selbstverständlich testen können.

Für die Microsoft Hololens gibt es aktuelle folgende Einsatzszenarien:

Präsentation, Vertrieb und Verkauf hochkomplexer Maschinen oder technischer Teile

Messeauftritte, Ausstellungen, Raumplanung

Gemeinsame Produkt- oder Teileentwicklung mit Ihren Kunden

Schulungen Ihrer Kunden

Unterstützung Ihrer Kunden nach Auslieferung durch Tele-Service

Durch den kleinen Rahmen, den wir für diese Veranstaltung schaffen, können Sie