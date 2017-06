MobaCabana - 4. Sambafestival

Gute Laune und Fröhlichkeit sind beim 4. Samba-Festival in Mosbach garantiert.

Samba-Percussion in all ihren Facetten stehen im Mittelpunkt - von der klassischen Samba, wie sie in Rio de Janeiro zu Hause ist, über den Samba-Reggae aus Salvador bis hin zu afro-brasilianischen Grooves und modernen Beats.

Mit dabei sind wieder die Lokalmatadoren, die Sambanditos und die Samba Kids aus Mosbach sowie Tropamin aus Mannheim. Außerdem begrüßen wir die Bateria Samba Brasilikum aus Freiburg.

Ganz besonders freuen wir uns auf Brasil Power Drums aus Berlin: Dudu Tucci und seine Band spielen leidenschaftlich und voller Magie traditionelle und zeitgenössische Rhythmen Brasiliens, wie Samba, Samba-Reggae, Hip-Hop, Funk ebenso wie Maracatú und Ijexá. Pulsierende Grooves und spannende Breaks schaffen wunderbare musikalische Momente. Wahrlich handgemachte Musik auf höchstem Niveau.