Mobiles Kino

Coco – lebendiger als das Leben

14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 empf: ab 6 Länge 105min

Miguel ist zwölf Jahre alt und ein großer Fan von Musik – aber leider hasst seine Schusterfamilie alles, was mit Tönen und Instrumenten zu tun hat. Miguels Ururgroßvater verließ damals seine Frau und Tochter, um Musiker zu werden, seitdem fühlen sich die Riveras durch Musik verflucht. Doch Familie hin oder her – Miguel will seinem Idol, dem Sänger Ernesto de la Cruz trotzdem nacheifern. Aus Versehen kommt er dabei ins Reich der Toten und betritt einen wunderschönen Ort, an dem er die Seelen seiner toten Verwandten trifft. Doch die Zeit drängt: Zu lange darf Miguel nicht in der Unterwelt bleiben…

Ferdinand – geht stierisch ab

16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 100min

Ferdinand ist ein gemütlicher Stier und verbringt viel Zeit mit seiner quirligen Ziegenfreundin Elvira und seiner jungen menschen Freundin Nina. Ferdinand schnuppert an Blumen und schlendert gemächlich über seine Weide. Er führt ein glückliches Leben auf einem Bauernhof irgendwo in Spanien. Doch dann wird der sanftmütige Ferdinand von einer Biene gestochen, was ihn für einen Moment aus der Fassung bringt und dafür sorgt, dass ihn alle für ein gefährliches Tier halten. Kurzerhand wird er nach Madrid verfrachtet, wo er am Stierkampf teilnehmen soll. Wie kommt er aus dieser Nummer bloß wieder raus? Nun, zum Beispiel mit seinen Freunden!

Wunder

18 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 110min

August Pullman, der von allen „Auggie“ genannt wird, ist humorvoll, schlau und liebenswert. Er hat eine tolle Familie und ist dennoch seit seiner Geburt ein Außenseiter. Denn aufgrund eines Gendefektes ist sein Gesicht entstellt. Um ihn zu schützen, wird er zu Hause von seiner Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutierenseine Mutter und sein Vater (Owen Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfteKlasse an der Beecher Prep geht. Dort lernt er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren und findet schnell neue Freunde.

Greatest Showman

20.10 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 105min

Als P.T. Barnum (Hugh Jackman) seine Arbeit verliert, treiben ihn Existenzsorgen um. Doch dann hat der zweifache Vater eine Geschäftsidee: Er gründet ein Kuriositätenkabinett, für das er unter anderem eine bärtige Frau und einen kleinwüchsigen Mann anheuert. Doch er will mehr; eine atemberaubende Show mit Akrobaten und spektakulären Tänzern. Seine Idee schlägt ein. Gleichzeitig sehnt Barnum sich nach dem Respekt der feinen Gesellschaft, die hochnäsig auf seinen Zirkus herabsieht. Er tut sich daher mit dem seriösen Theatermacher Phillip Carlyle (Zac Efron) zusammen und geht mit der schwedischen Opernsängerin Jenny Lind auf Tournee, und vergisst mehr und mehr seine Wurzeln. Biografisches Original-Musical der alten Schule über den legendären Showmaster, Politiker, Unternehmer und Schwindler P.T. Barnum.