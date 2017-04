Mode Made im Ländle

Tina Fricke, welche jahrelang bei Hugo Boss arbeitete und hauptverantwortlich für die Linie Boss Orange war, hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich ihren Traum mit ihrem eigenen Modelabel erfüllt.

Am 27.04. erzählt sie Euch von dem Schritt in die Selbstständigkeit und präsentiert das Thema Nachhaltigkeit, Transparenz und bewußteres Konsumieren von Mode: die Philosphie und der Leitgedanke von Ayasse. Ein anschließender Aperitif bietet die Möglichkeit zum Netzwerken und über das Thema zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Euch!

Nur registrierte for Hers können am Event teilnehmen.

Bei Fragen könnt Ihr uns jederzeit eine Email an: stuttgart@acityforher.com schreiben