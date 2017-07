Modern Times 4

Künstler:Karl-Heinz Steffens, Dirigent Janice Dixon, Gesang Reinhold Friedrich, TrompeteVokalensemble SCHOLA HEIDELBERGWerkangaben:„Nobody knows“ – 4 Spirituals Bernd Alois Zimmermann: Nobody knows de trouble I see, Konzert für Trompete und Orchester in C-DurLuciano Berio: Sinfonia für 8 Singstimmen und OrchesterMit dem Metropolregion Sommer-Musikfest lädt die Staatsphilharmonie Sie bereits zum fünften Mal zur Reihe MODERN TIMES ein, dieses Mal unter dem Motto „Poème de l’Extase“. Mit insgesamt 5 Konzerten in Ludwigshafen Mannheim und Heidelberg trifft die große sinfonische Form auf Kammerensembles, Hauptwerke des gängigen Konzert-Repertoires treffen auf großartige unbekannte Werke - Auch dieses Jahr verspricht das Festival eine spannende Klangreise durch das musikalische Repertoire des 20.Jahrhunderts zu werden.