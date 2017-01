Modeschule Brigitte Kehrer eröffnet Pop-Up Atelier im Gerber

× Erweitern Modeschule Brigitte Kehrer Archivbild Modeschule Brigitte Kehrer

Die Modeschule Brigitte Kehrer in Stuttgart eröffnet im Stadtkaufhaus Gerber an der Paulinenbrücke erstmals ein Open Pop-Up Atelier für ihre Jungdesigner und Modeinteressierte.

Den Schülern und Absolventen der bekannten Modedesignschule mit Sitz in Stuttgart und Mannheim wird dadurch von Januar bis einschl. 1 April eine öffentliche Plattform zur kreativen Entfaltung und Präsentation bereitgestellt sowie eine interessante Perspektive und Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit geboten.

Das Pop-Up Atelier im Gerber Upstairs bietet Raum für junge und innovative Designkonzepte. Kreative Einflüsse aus Design, Kunst, Mode und Fotografie sollen gebündelt und vernetzt werden. Das Open Atelier bietet sich nicht nur als Austauschplattform für Kreative aller Art an, sondern auch als Pop-Up Store und soll Absolventen der Modeschule Kehrer und Jungdesignern eine Plattform bieten, ihre Kollektionen zu präsentieren und zu vermarkten. Die Kreativfläche dient als Showroom, Verkaufsfläche und als offenes Atelier und Ort der Begegnung in Sachen Fashion und Design.

In Erweiterung rein verkaufsorientierter Pop-Up Stores, bietet das innovative Pop-Up Atelier der Modeschule Kehrer dabei zugleich den öffentlichen Blick in eine kreative Keimstätte. Künstlerisches und handwerkliches Gestalten soll erfahrbar werden. Sei es die Arbeit im zeichnerischen Bereich an der Staffelei, die großformatige Malerei oder die Illustration, die schnitttechnische Konstruktion oder Realisation am modernen Industrieschnellnäher, oder schlicht nur der kreative Austausch, all das ist im Pop-Up Atelier der Modeschule Kehrer möglich.

Man kann den Jungdesignern aus Brigitte Kehrers Talentschmiede für Modedesigner, die täglich von 09:30 - 18:00 Uhr im Pop Up Atelier aktiv sind, beim künstlerischen Gestalten und handwerklichen Arbeiten über die Schulter schauen, individuelle Modedesigns und weitere kreative Leistungen in Auftrag geben, oder sich auch über die vielseitige professionelle Berufsausausbildung zum staatlich anerkannten Modedesigner an der Modeschule Kehrer informieren. Und wer seine eigenen kreativen Fähigkeiten erfahren möchte und Lust am künstlerischen Gestalten bekommt, der kann auch selbst Hand anlegen und kreativ mitarbeiten.

Darüber hinaus sind über die Dauer des Pop-Up Ateliers mehrere Events, Präsentationen, Fashion Shows und Aktivitäten geplant, samt live Unterricht der Modeschule Kehrer.

WELCOME TO THE GREAT OPENING

Los geht‘s mit dem großen Opening am Samstag, den 28.01.2017, und der Opening Party mit DJ von 17:00 – 22:00 Uhr direkt im Gerber Upstairs. Neben der Präsentation der Kollektion der Jungdesignerin Cemre Kaya und ihrem Label Cem van Kay, stellen mehrere Fotografen ihre Werke aus. Ein Live-Fotoshooting sorgt zudem für einen weiteren Höhepunkt.

Außerdem wird es bereits ab 13 Uhr die Möglichkeit geben, selbst kreativ Hand anzulegen und direkt mitzumachen.