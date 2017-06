Der Singer/Songwriter Martin "Mørt" Baur aus dem Baden Württembergischen Metzingen spielt unter dem Motto "...so let the good ol´times roll..." Lieder aus den letzten 4 Jahrzehnten.

Neben, teilweise eigenen Kompositionen, werden u.A.Songs von Bob Dylan, Simon&Garfunkel, The Beatles und Smokie sowie Pink Floyd oder auch Irish/Scotish Folk Music u.v.m.leidenschaftlich und mitreissend dargeboten!

Mit seiner vielseitigen Stimme und dem ausgefallenen Gitarrenspiel begeistert er nun schon seit 30 Jahren unterhaltsam, witzig und kurzweilig sein Publikum.