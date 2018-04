15. Mössinger RÖWA-Stadtlauf

Wieder geht es auf verschiedenen Strecken für Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Walker, Hobbyläufer und Wettkampfläufer rund. Die Nordic Walking-Strecken sind ein Naturerlebnis am Albaufstieg mit herrlichem Panoramablick über Mössingen hinweg in das Steinlach- und Neckartal. Und in diesem Jahr ist der Mössinger Stadtlauf auf Bestandteil des WLV Team-Lauf-Cups 2018.

Start/Ziel am Jakob-Stotz-Platz

Siegerehrung und Informationen in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums

Duschen/Umkleiden in der Jahnhalle

Die Veranstaltung ist rollstuhlgerecht