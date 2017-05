Rosige Zeiten! Wie immer am zweitletzten Sonntag im Juni findet auch dieses Jahr der Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie in der Breitestraße und auf dem Jakob-Stotz-Platz statt. Zwischenzeitlich hat sich die Veranstaltung zu einem der größten Märkte für Rosenfreunde und Kunstliebhaber in Süddeutschland entwickelt. Verteilt auf Rasenflächen und unter schattigen Platanen bieten in einmaliger Atmosphäre wieder rund 160 Teilnehmer ansprechend und ambitioniert ihr hochwertiges Angebot an.

Bewerbungen für den Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie 2017 sind nicht mehr möglich.Eine kurzfristige Teilnahme ohne schriftliche Zulassung ist nicht möglich.

Schwerpunkt auf dem Rosenmarkt sind natürlich Rosen und ihre Begleitpflanzen (z. B. Stauden und Kräuter) in erstklassiger Gärtnerqualität und in zahlreichen, auch seltenen Sorten. Neben den jeweiligen Rosenfavoriten bekommen die Besucher auch gerne jede Menge kostenloser Tipps zur Rosenpflanzung, -pflege oder auch -verwendung. Aber das Angebot beim Rosenmarkt beschränkt sich nicht auf die „Königin der Blumen“, sondern umfasst noch weit mehr: Hochwertiges Werkzeug, Rankhilfen, Terrakotta, Floristik, Gartenantiquitäten, Porzellan, Kosmetik, Stoffe, Papeterie, Bücher und und und

Auch für das leibliche Wohl ist mit allerlei aus und mit Rosen zum gleich Verzehren oder Mit-nach-Hause-nehmen bestens gesorgt.

Harmonisch mit dem Rosenmarkt zu einer eindrucksvollen Garten-Kunst-Ausstellung verbunden ist die Kunstgalerie. Hier bieten Künstlerinnen und Künstler aller Stilrichtungen ihre Originale an. Gemälde, Holzschnitte, Aquarelle, Fotografien, Glaskunst, Skulpturen und Schmuck sind nur einige Beispiele. Hinzu kommt noch ausgesuchtes Kunsthandwerk. An einigen Ständen wird die Entstehung der Kunstwerke praktisch demonstriert und Sie können hautnah miterleben, wie Kunst geschaffen wird.

Kunst- und Pflanzenfreunde können ihre Favoriten natürlich auch erwerben und gleich mit nach Hause nehmen. Und wer bereits zu Beginn seines Marktbesuches ein Schnäppchen macht, kann dieses an der Pflanzen- und Kunstgarderobe im Marktbüro in der Gottlieb-Rühle-Schule zur kostenlosen Aufbewahrung während seines Rundganges abgeben.

Der Eintritt zum Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie ist frei!Aufgrund des großen Besucherinteresses am Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie wird darauf hingewiesen, dass der Markt auch gut mit der Bahn erreicht werden kann; vom Mössinger Bahnhof sind es nur etwa fünf Gehminuten zum Markt!

Anfahrt und Parken:Von den Mössinger Stadtteilen Bästenhardt, Belsen, Öschingen und Talheim wird es während des ganzen Marktes von 11.00-18.00 Uhr einen kostenlosen Buspendelverkehr geben! Somit kann der Markt aus den Stadtteilen ganz entspannt und ohne Parkplatzsuche erreicht werden. Die Stadtverwaltung bittet schon jetzt darum, dieses Angebot auch zu nutzen. Die Busse werden etwa stündlich von den Stadtteilen bis zum Busbahnhof Mössingen fahren, von wo aus es nur knapp fünf Gehminuten zum Marktgelände sind.

Für Besucher, die mit dem Auto kommen, stehen Parkplätze beim Rathaus, im Schulzentrum und vor allem auch bei der gut anfahrbaren Steinlachhalle zur Verfügung. Auch von dort aus ist das Marktgelände in rund fünf Gehminuten zu erreichen. In einem Umkreis von zehn bis fünfzehn Gehminuten zum Marktgelände werden weitere Parkplätze ausgeschildert.

Um Rücksichtnahme auf die Anlieger und Verständnis für manche Halteverbote, die aus Sicherheitsgründen (z. B. Feuerwehrdurchfahrten) sowie für einen geregelten Verkehr notwendig sind, wird schon heute gebeten. Die Verkehrs- und Parksituation wird überwacht und gegebenenfalls geahndet.