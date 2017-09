Moi et les Autres – „Départ“

× Erweitern Moi et les Autres

Jazzig, swingend, improvisiert – lebendig eben kommt das Swing-Chanson-Quintett Moi Et Les Autres (MELA) um die Sängerin Juliette Brousset („Les Brünettes“) mit ihrem neuen Programm „Départ“ daher und nimmt das Publikum mit Kontrabass, Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug, Banjo, Ukulele und Melodika mit in ihre Welt.

Mit den musikalischen Wurzeln im traditionellen französischen Chanson kreuzen MELA ihren Sound mit Jazz, Tango, Balkan-Musik und sogar Klängen aus dem jazzigen New Orleans. Ihre Lieder erzählen Geschichten aus dem realen Leben: mal poetisch, mal ironisch, mal melancholisch, mal voller Wut.

MELA feierten Wettbewerbserfolge u. a. beim Chanson Wettbewerb „Yves Montand“ in Lille (Frankreich) oder dem Wettbewerb „Moulin de Sel“ in Sulzbach, Saar. Gerd Heger, der Monsieur Chanson in Deutschland, vergab im SWR und DLF das Prädikat: „Die beste Swing Chanson Band Deutschlands“.