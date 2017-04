Moments of Soul

Sir Waldo Weathers & Friends machen dieses Projekt zugunsten des Kinderhospiz Stuttgart. Sie setzen sich mit Herz und Seele dafür ein um die Lebensbedingungen der betroffenen Familien in diesen schweren Zeiten angenehmer zu gestalten, wenn die Emotionen der Liebe am Ende der Reise angelangt sind. Die Familien benötigen jede Art der Unterstützung! Bitte unterstützt dieses Projekt, denn jeder kann in diese Lage kommen.

Am 20. April wird es Waldo Weathers und ca. 80 befreundeten, internationalen Künstlern eine Ehre sein, Liebe und Mitgefühl den Kindern und ihren Familien zu geben. Wir laden Euch ein als Sponsor oder als Besucher dieses Events ein Teil dieser Aktion zu werden. Lasst uns diese Nacht zu einem unvergesslichen Erlebenis machen. Diese Familien benötigen mehr Hilfe als wir uns vorstellen können. Get in done!